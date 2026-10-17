Полицията употреби сълзотворен газ и палки, за да разпръсне протестиращи във френските градове Париж, Лион и Страсбург в националния ден на протести срещу високите разходи за живот. Това съобщи днес Министерството на вътрешните работи на Франция, цитирано от ДПА.

Първите сблъсъци станаха малко, след като протестиращи излязоха по улиците на цяла Франция.

В Марсилия демонстранти се опитаха да нахлуят в полицейско управление и да извършат грабежи в магазини, посочи министерството. Около 100 души са арестувани за носене на оръжия и други забранени предмети, съобщи полицията в Париж.

Френските „Жълти жилетки“ се присъединяват към протестите на учениците и студентите

Снимка: БГНЕС

Френският президент Еманюел Макрон снощи призова хората да протестират мирно.

Министерството на вътрешните работи регистрира 140 демонстрации с 32 800 участници в страната до обед. А в национален мащаб са арестувани 166 души.

Около 170 000 души се очакваха днес да излязат да протестират по улиците във Франция – между 30 000 и 60 000 от тях само в Париж. Днес следобед са планирани шествия във френската столица и други градове.

Според френското Вътрешно министерство се наблюдава много силна мобилизация на ултралевите, които според властите ще се опитат да предизвикат безредици. Целенасочени насилствени атаки от маскирани протестиращи са извършени в Париж, Марсилия, Рен, Тулуза и Анже.

Снимка: БГНЕС

Министерството информира за опити за грабежи, нападения срещу служители на правоприлагащите органи, палежи на обществени места и целенасочени атаки срещу властите и медиите.

Около сто маскирани демонстранти блокираха достъпа до десния телевизионен канал "Се Нюз" в Париж, съобщиха местните медии. В сградата се помещава и радиостанция "Юроп 1".

Планирано е ученици и студенти също да се включат в протестите. От седмици те организират демонстрации за по-добри условия в училищата.

Редактор: Габриела Павлова