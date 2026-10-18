-
Въздушна тревога в Литва заради дрон, хората бяха призовани да потърсят укритие (ВИДЕО)
-
Течащ покрив и стара електроинсталация: Пенсионери във Видин настояват за ремонт на клубовете си
-
Качеството срещу цената: Битката за българския чесън
-
Производството на круши у нас се е сринало със 75% за шест години
-
Папа Лъв XIV произнесе първата си молитва „Ангелус“ след изписването от болницата (ВИДЕО)
-
Царството на орехите в България: Добра реколта, но няма кой да я купи
Той идва от Южна Африка и се заселва в българското село Свирково
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” ви срещаме с Джордж, който създаде невероятен уют и комфорт в... кемпер. Вътре може да намерите огромен хол, баня и кухня, на която биха завидели и шеф готвачите. Джордж идва от Южна Африка и се заселва в българското село Свирково.
Цялата му история гледайте във видеото.
„Да хванеш гората”: От Пловдив през Германия и Дания до село Стефаново (ВИДЕО)
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни