Той идва от Южна Африка и се заселва в българското село Свирково

Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” ви срещаме с Джордж, който създаде невероятен уют и комфорт в... кемпер. Вътре може да намерите огромен хол, баня и кухня, на която биха завидели и шеф готвачите. Джордж идва от Южна Африка и се заселва в българското село Свирково.

Цялата му история гледайте във видеото.

„Да хванеш гората”: От Пловдив през Германия и Дания до село Стефаново (ВИДЕО)


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