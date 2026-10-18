Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” ви срещаме с Джордж, който създаде невероятен уют и комфорт в... кемпер. Вътре може да намерите огромен хол, баня и кухня, на която биха завидели и шеф готвачите. Джордж идва от Южна Африка и се заселва в българското село Свирково.

Цялата му история гледайте във видеото.