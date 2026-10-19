Илон Мъск обеща през следващата година да дари по една от собствените си акции в космическата компания SpaceX на всяко дете в САЩ. При сегашната цена на акциите общата стойност на подобно дарение би достигнала около 10,5 млрд. долара.

„През следващата година ще подаря по една от моите акции в SpaceX на всяко дете в Америка“, написа Мъск в притежаваната от него социална платформа X. „Това ще бъде първата от много други.“

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Мъск не уточни как ще бъде осъществено дарението. Според оценки на американската Служба за преброяване на населението в страната има около 72 млн. деца. При цена от 146 долара за акция стойността на обещаните акции би възлязла на приблизително 10,5 млрд. долара.

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Съобщението последва обявения от разработчика на изкуствен интелект Anthropic план да прехвърли 5 на сто от акциите си в нов фонд за обществено благо. Част от средствата ще бъдат насочени към справяне с последиците от изкуствения интелект за пазара на труда.

В отговор на съобщението на Anthropic в неделя Мъск написа, че препоръчва акциите да бъдат раздавани „директно на обществото“.

Обещанието му е факт и след създаването на инициативата Trump Accounts, която предвижда предоставяне на по 1000 долара на американски деца, родени между 2025 и 2028 г. Президентът на SpaceX Гуейн Шотуел заяви по-рано тази година, че тя и съпругът ѝ са дарили акции на компанията по инициативата за над 2 млн. деца в САЩ.

Мъск и преди е обявявал идеи, които впоследствие не са били реализирани, или е определял свои предложения като шеги. Той е закрепил публикацията с обещанието за дарението в горната част на профила си в X.

Редактор: Ивета Костадинова