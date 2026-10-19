Европейският съюз планира да предостави на въоръжените сили на Нигерия подкрепа на стойност 20 милиона евро за укрепване на отбранителните им способности, предаде БТА. Помощта ще бъде предоставена по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира, а подробностите около доставките ще бъдат уточнени при посещение на техническа делегация на ЕС в Нигерия през ноември.

Въпросът е засегнат на среща между посланика на ЕС в Нигерия Готие Миньо и министъра на отбраната Кристофър Муса. Двамата са обсъдили двустранните споразумения в областта на отбраната и сътрудничеството по въпросите на сигурността. Миньо е похвалил усилията на нигерийския министър за подобряване на обстановката в страната и го е поканил на среща на министрите на отбраната в Брюксел по-късно тази година.

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Според Муса отвличанията по основните пътни артерии и нападенията срещу изолирани общности продължават въпреки предприеманите мерки. „В тази връзка Нигерия очаква доставката на 10 хеликоптера, безпилотни летателни апарати и други важни средства за укрепване на отбранителните способности“, заяви министърът.

Редактор: Ралица Атанасова