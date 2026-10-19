България е ангажирана с изграждането на по-ефективен и координиран международен отговор на транснационалната организирана престъпност. Това подчерта министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в изказването си пред 13-ата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, която се провежда във Виена.

В рамките на форума министър Демерджиев проведе и двустранна среща с изпълнителния директор на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) Моника Джума. Бяха обсъдени стратегическите приоритети и конкретните възможности за задълбочаване на сътрудничеството.

Иван Демерджиев и австрийският му колега обсъдиха подобряването на сигурността в Черно море

„Транснационалната организирана престъпност се развива по-бързо от всякога, използва новите технологии, прониква в легалната икономика и подкопава сигурността на нашите общества. Отговорът ни трябва да бъде също толкова динамичен, обединен и решителен. Не е достатъчно да неутрализираме лидерите на престъпните групи – необходимо е да разрушаваме цялата инфраструктура, която поддържа тяхната дейност“, заяви българският вътрешен министър пред участниците в международния форум.

В изказването си той потвърди категоричната подкрепа на България за Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност като основополагащ инструмент за международно взаимодействие. Министърът открои необходимостта от по-тясна координация, своевременен обмен на информация и адаптиране на съвместните действия към нововъзникващите заплахи, включително киберпрестъпността, незаконния трафик на наркотици, трафика на хора, корупцията и екологичните престъпления.

Особено внимание беше отделено на защитата на децата и младите хора от въвличане в престъпна дейност, както и на значението на ефективното управление на границите. Министър Демерджиев подчерта, че устойчивите резултати изискват не само силни правоприлагащи институции, но и последователни политики за превенция, защита на пострадалите и партньорство с гражданското общество и частния сектор.

Тези приоритети намериха конкретно продължение в двустранната среща с Моника Джума, на която министър Демерджиев потвърди готовността на България да разшири практическото си сътрудничество с UNODC. Обсъдени бяха възможностите за съвместни инициативи, обмен на експертиза и развитие на институционалния капацитет, включително чрез по-тесни професионални контакти в борбата с наркотрафика и трансграничната престъпност като цяло.

В разговора беше потвърдена и амбицията на България за по-активна роля във формирането на международните политики за противодействие на престъпността.

„България има готовността да бъде активен и надежден партньор на ООН – не само с политическа подкрепа, но и с експертиза, конкретни инициативи и практически резултати. Убедени сме, че сигурността е споделена отговорност, която изисква общи действия и устойчиви международни партньорства“, подчерта Демерджиев.

Участието на българския вътрешен министър във форума и срещата с ръководството на UNODC потвърдиха последователния ангажимент на България към укрепването на международния правов ред, ефективното противодействие на транснационалната организирана престъпност и утвърждаването на страната като активен партньор в усилията за сигурност на регионално и глобално равнище.

Редактор: Цветина Петрова