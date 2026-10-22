Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан южно от нос Емине на 21 октомври. Това съобщават на официалния си сайт от Военноморския координационен елемент – Варна, цитирани от кореспондента на БТА в Бургас Галя Тенева.

Какви са реакциите след дебата в Страсбург за рисковете за корабоплаването в Черно море

Мореплавателите трябва да плават с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от пет кабелта. Според навигационното предупреждение, публикувано на официалния сайт на ведомството, обектът е наблюдаван в 8:00 часа по координираното универсално време. Посочените координати на мястото са 42°34,69′ северна ширина и 27°58,42′ източна дължина.

Припомняме, че на фона на засиленото наблюдение на Черно море екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване над териториалното море на България. Полетите ще продължат и през следващите дни, съобщиха в сряда от Министерството на отбраната. От НАТО също обявиха, че ще засилят наблюдението и разузнаването в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона.

Редактор: Габриела Павлова