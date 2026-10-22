Москва заговори за мир, но Киев отново осъмна под обстрел. При новата ракетна атака са поразени жилищни сгради, а най-малко шестима души са ранени. Ударите последваха срещата между руския президент Владимир Путин и американския пратеник Стив Уиткоф. След разговорите Кремъл обяви готовност за подновяване на тристранните преговори с Украйна и САЩ. А американският президент Доналд Тръмп заяви, че светът може би никога не е бил толкова близо до края на войната.

Междувременно обаче бойните действия продължават и от двете страни. Москва съобщи, че през нощта към руската столица са били насочени поне 600 дрона, повечето от които са свалени. При атаката са ранени двама души.

„Това е поредно заявление на Тръмп, че сме близо до края на войната. Чували сме го 15-20 пъти. Не сме близо до края на войната”, коментира в предаването „Твоят ден” Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество.

По думите му има обективните обстоятелства, които пречат на края на войната.

„Нямаме постигнат някакъв решителен успех на руската армия, който да доведе до капитулация на Украйна. И същевременно имаме убеждението у руския лидер Владимир Путин, че той има възможност да постигне нещо повече. Следователно трябва да продължи да се стреми да постигне това нещо повече”, каза Димитров.

Той коментира, че „битката се води на три шахматни дъски”.

„Едната е там, където двете армии имат съприкосновение на фронтовата линия. Втората са ударите в тила на противника, за да бъде разстроена икономиката, снабдяването и нормалният живот на хората. И третата шахматна дъска – това е дипломацията. Двете страни да си осигурят подкрепа от съюзници. Тук е най-голямата динамика. Тръмп се приближи до позициите на Русия и това дава надежди на Путин, следователно той не бърза да приключва войната. А украинците нямат избор - не могат да спрат, защото ще изчезнат като държава”, коментира Димитров.

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Редактор: Ина Григорова