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Очаква се евродепутатите да поискат по-решителни действия
Европейският парламент гласува днес резолюция за засилващите се руски удари в Черно море и опасността за сигурността в региона. Особено внимание се обръща на нападенията срещу търговски кораби, които застрашават човешки животи и международните доставки на храни.
Темата засяга пряко и България, след като европейските лидери осъдиха атаките срещу граждански плавателни съдове в морските зони на България и Румъния.
Сигурността в Черно море - в дневния ред на ЕП след атаките срещу кораби край България и Румъния
Очаква се с резолюцията евродепутатите да отправят призив за по-решителни действия в защита на корабоплаването. Документът обаче няма задължителна сила и сам по себе си не въвежда нови санкции срещу Москва.Редактор: Цвета Лазаркова
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