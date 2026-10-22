Европейският парламент гласува днес резолюция за засилващите се руски удари в Черно море и опасността за сигурността в региона. Особено внимание се обръща на нападенията срещу търговски кораби, които застрашават човешки животи и международните доставки на храни.

Темата засяга пряко и България, след като европейските лидери осъдиха атаките срещу граждански плавателни съдове в морските зони на България и Румъния.

Сигурността в Черно море - в дневния ред на ЕП след атаките срещу кораби край България и Румъния

Очаква се с резолюцията евродепутатите да отправят призив за по-решителни действия в защита на корабоплаването. Документът обаче няма задължителна сила и сам по себе си не въвежда нови санкции срещу Москва.

Редактор: Цвета Лазаркова