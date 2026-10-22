Общо 12 души са задържани при специализирана полицейска операция днес на територията на Софийска област. Акцията е насочена към превенция на престъпленията против политическите права на гражданите, противодействие на конвенционалната престъпност, опазване на обществения ред и пътната безопасност.

В първите четири часа от операцията са проверени 22 търговски обекта, седем офиса за бързи кредити и четири заложни къщи. Съставени са 23 акта и 129 фиша. Проверени 443 моторни превозни средства и 554 души.

При проверка на търговски обект в Самоков са иззети 14,750 кг храни от животински произход с изтекъл срок на годност. Служители на Областната дирекция по безопасност на храните са съставили акт и са издали разпореждания.

Полицейска операция в Русенско

В Районното управление в Ботевград са задържани трима души за изясняване на съпричастността им към извършена кражба. Задържан е и предполагаем извършител на кражба в Районното управление в Костенец.

В Етрополе е задържан водач, шофирал след употреба на кокаин, а друг мъж е задържан за притежание на марихуана.

Полицейските действия се провеждат съвместно с екипи на жандармерията, предаде кореспондентът на БТА в Самоков Венеса Кроснева.

Акции за превенция на престъпления, свързани с нарушения на изборните права на гражданите, се проведоха в последните дни и в други градове на страната.

До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР – 02/90 112 98, и на електронен адрес izbori@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември.

Редактор: Дарина Методиева