Снимка: iStock
Полицейските действия се провеждат съвместно с екипи на жандармерията
Общо 12 души са задържани при специализирана полицейска операция днес на територията на Софийска област. Акцията е насочена към превенция на престъпленията против политическите права на гражданите, противодействие на конвенционалната престъпност, опазване на обществения ред и пътната безопасност.
В първите четири часа от операцията са проверени 22 търговски обекта, седем офиса за бързи кредити и четири заложни къщи. Съставени са 23 акта и 129 фиша. Проверени 443 моторни превозни средства и 554 души.
При проверка на търговски обект в Самоков са иззети 14,750 кг храни от животински произход с изтекъл срок на годност. Служители на Областната дирекция по безопасност на храните са съставили акт и са издали разпореждания.
Полицейска операция в Русенско
В Районното управление в Ботевград са задържани трима души за изясняване на съпричастността им към извършена кражба. Задържан е и предполагаем извършител на кражба в Районното управление в Костенец.
В Етрополе е задържан водач, шофирал след употреба на кокаин, а друг мъж е задържан за притежание на марихуана.
Полицейските действия се провеждат съвместно с екипи на жандармерията, предаде кореспондентът на БТА в Самоков Венеса Кроснева.
Акции за превенция на престъпления, свързани с нарушения на изборните права на гражданите, се проведоха в последните дни и в други градове на страната.
До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР – 02/90 112 98, и на електронен адрес izbori@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни