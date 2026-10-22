Румънският президент Никушор Дан свика извънредно заседание на Върховния съвет за национална отбрана заради зачестилите инциденти в Черно море и нарастващите рискове за сигурността в региона.

Срещата бе насрочена за 18 часа на 22 октомври в президентския дворец „Котрочени“ в Букурещ. Основна тема е готовността на страната да реагира при евентуални нови заплахи в черноморския регион.

Представителите на румънските институции ще обсъдят мерките за защита на териториалните води, както и сигурността на стратегически важните съоръжения и инфраструктура в морето.

Румъния свиква Съвета за национална отбрана заради атаките срещу кораби в Черно море

Повод за засиленото внимание на Букурещ са поредицата от инциденти с търговски плавателни съдове в западната част на Черно море през октомври, които повдигнаха въпроси за безопасността на корабоплаването и защитата на морските маршрути.

Румъния вече е отправила искане към съюзниците си за допълнителна военна подкрепа. Сред приоритетите са предоставянето на средства за противодействие на безпилотни летателни апарати, разширяване на възможностите за разузнаване и наблюдение и увеличаване на присъствието на НАТО в региона. Румънските власти настояват Северноатлантическият алианс да преразгледа и адаптира отбранителните си мерки спрямо променената обстановка в Черно море.

Редактор: Цветина Петкова