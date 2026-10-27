Три танкера, превозващи руски дизел, са на път за Съединените щати. Очаква се четвърти да отплава утре, съобщи Москва. Това е част от сделка, която предизвика ожесточена реакция от Украйна и Европа.

Този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп постигна споразумение с руския президент Владимир Путин за облекчаване на санкциите в замяна на пускането на дизелово гориво от Москва на световните пазари.

Мярката беше възприета като опит за намаляване на цените на горивата за американските потребители преди междинните законодателни избори в САЩ на 3 ноември и предизвика остри критики от Украйна и нейните съюзници.

Първият танкер с руски дизел за САЩ ще отплава утре

Първият танкер с руски дизел, пътуващ за САЩ, отплава миналата седмица.

Според данни на фирмата за морско проследяване Kpler, корабът е натоварил близо 300 000 барела дизел на терминала в Приморск и се е насочил към Ню Йорк.

Отношенията между Киев и Вашингтон се влошиха след сделката за дизел между САЩ и Русия, като украинският президент Володимир Зеленски я нарече „слабо решение“.

Редактор: Ивета Костадинова