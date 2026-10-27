Европейската комисия предлага допълнително засилване на ролята на Frontex чрез нов регламент. Новите правила ще разширят правомощията на Европейската агенция за гранична и брегова охрана като ѝ позволят да действа по-бързо и по-ефективно и ще улеснят държавите членки да използват пълноценно нейните способности.

Новият регламент включва постоянният корпус на Frontex постепенно да бъде увеличен до 30 хиляди служители чрез създаването на нов „Европейски резерв за гранична охрана и връщане“ със 17 хиляди служители, които ще са на разположение на страните членки и ще могат да бъдат мобилизирани при необходимост.

ЕК предложи план за подобряване на сигурността по външните граници на ЕС

Сред останалите новости са създаването на сили за бързо реагиране при кризисни ситуации и нов Център за онлайн наблюдение и ранно откриване на потенциални заплахи по границите. Според предложението Frontex ще разполага и със специален Център за координация на връщането и ще може да подпомага операциите по връщане от трети държави.

За да осигури прилагането на новите правила на ЕС в областта на връщането, ЕК представи предложение за регламент за цифровизация на процедурите по връщане, обратно приемане и реинтеграция. Целта е да се опрости и ускори управлението на процедурите по връщане в целия ЕС, като се намали административната тежест и се осигури единна цифрова платформа за целия процес на връщане.

Редактор: Цвета Лазаркова