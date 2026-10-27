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Коментар на Юлия Владимирова, Цвета Димитрова и Николай Найденов
Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Юлия Владимирова, пиар експертът Цвета Димитрова и политологът Николай Найденов.
В последните дни преди балотажа големият въпрос е кой ще успее да привлече нови избиратели, но и как ще се случи това. Темата дискутираха седмичните коментатори в първия разговор в студиото.
Евролидери подновиха диалога с Кремъл. Президентът на Финландия и премиерът на Норвегия са провели днес разговор по телефона с Владимир Путин. Променя ли Европа тактиката си към Русия, беше темата на втората дискусия.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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