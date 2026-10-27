Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Юлия Владимирова, пиар експертът Цвета Димитрова и политологът Николай Найденов.

В последните дни преди балотажа големият въпрос е кой ще успее да привлече нови избиратели, но и как ще се случи това. Темата дискутираха седмичните коментатори в първия разговор в студиото.

Евролидери подновиха диалога с Кремъл. Президентът на Финландия и премиерът на Норвегия са провели днес разговор по телефона с Владимир Путин. Променя ли Европа тактиката си към Русия, беше темата на втората дискусия.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова