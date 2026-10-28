Словенските власти разкриха мащабна нелегална фабрика за цигари в бивша рафинерия край град Лендава, в североизточната част на страната.

В промишленото хале 34 души - 33-ма граждани на Парагвай и един българин - са били принуждавани да работят при тежки условия, без заплащане и без възможност да напускат сградата.

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Разследването разкрива и българска следа. По данни на словенски медии собственикът на помещенията твърди, че ги е отдал под наем на българска компания, без да знае за незаконната дейност.

Нелегалното производство било организирано в хале с площ около 2500 квадратни метра, без прозорци и вентилация. От началото на септември там живеели и работели мъже и жени, чиито паспорти и мобилни телефони били отнети.

Работниците нямали право да излизат навън и полагали труд до 12 часа дневно без прекъсване. Налагало се да споделят леглата си по двама, а някои дори не знаели дали навън е ден или нощ. По данни от разследването те често гладували и страдали от замайване заради силната миризма на тютюн. Въпреки обещаните възнаграждения никой от тях не получил заплата.

Гражданите на Парагвай били вербувани в родината си с обещания за работа в европейска фабрика срещу месечни възнаграждения от няколко хиляди до 10 000 евро. В началото на септември пристигнали със самолет в Загреб, откъдето били транспортирани с автомобили до Словения. По време на пътуването били принуждавани да лежат върху седалките и да пазят мълчание.

Двама словенски граждани от района на Марибор са заподозрени в трафик на хора и данъчни измами.

Пред словенски медии собственикът на помещенията Бенямин Кропец заявил, че през януари е отдал сградите под наем на българската компания и не е знаел какво се случва вътре.

Компанията на Кропец вече е била обект на съдебно преследване за незаконно съхранение на отпадъци.

Разследващите установили, че фабриката е разполагала с модерно производствено оборудване. Това поставя въпроси за начина, по който големите машини са били доставени и монтирани, без дейността да бъде разкрита по-рано.

При операцията словенските власти конфискували около 14 милиона цигари и повече от 44 тона тютюн от производствените помещения. Отделно бил задържан камион с още 14 милиона цигари.

Надписите на английски език върху опаковките дават основание на разследващите да предполагат, че продукцията е била предназначена за пазари като Великобритания и Ирландия или за отвъдморски територии.

Според оценките на финансовите власти укритите акцизни задължения надхвърлят 10 милиона евро.

До момента са извършени около десет обиска и са разпитани повече от 50 души. Разследването продължава в сътрудничество с Европол и компетентните служби на Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Австрия, Унгария и Италия.

Редактор: Георги Иванов