Варна се готви за нова „порция“ проливни дъждове след сериозните наводнения, които засегнаха града в понеделник. Под вода останаха улици и подлези, имаше закъсали автомобили, паднали дървета и евакуирани хора. Само за няколко часа паднаха над 76 литра дъжд на квадратен метър. Беше задействана и националната система за ранно предупреждение BG-ALERT за Варна.

На места в област Добрич ситуацията също изглеждаше притеснителна. По информация, с която разполагаме, нивото на езерото при Дуранкулак се е повишило с един метър, като има наводнени улици и отнесени автомобили.

За вторник е обявен червен код за опасни валежи, като най-интензивни се очаква да те да бъдат в следобедните часове.

Едно от засегнатите места е районът на Зеленчуковата борса, където водата е причинила сериозни затруднения на работещите и посетителите. Към момента водата се е оттекла, но хората продължават да разчистват района и се подготвят за възможни нови наводнения. „Беше кошмарно! Навсякъде плуваха зеленчуци, имаше закъсали коли и бусове“, разказа Ирена Филипова, която работи в един от търговските обекти в района.

Пороен дъжд наводни улици и подлези във Варна, задействаха BG-ALERT (ВИДЕО+СНИМКИ)

След пороя хората започнали да почистват и да търсят помощ. „Затворихме обектите. Започнахме да звъним на 112. Опитвахме се да отпушваме шахтите, но нямаше абсолютно никакъв резултат“, разказа Филипова. Тя заяви, че въпреки подадените сигнали, на място не са пристигнали екипи да помогнат. Във вторник работещите в района отново са там и разчистват, въпреки прогнозите за нови обилни валежи.

Според информацията на общината една от причините за наводненията са задръстените с есенни листа шахти. Натрупаните отпадъци и растителност затрудняват оттичането на водата и увеличават риска от локални наводнения при интензивни валежи. Притесненията на работещите на Зеленчуковата борса са, че ако не бъде почистено своевременно, новите дъждове могат отново да запушат шахтите и да предизвикат сериозни проблеми.

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Междувременно ситуацията във Варна породи напрежение и сред родителите на ученици заради късното решение за организацията на обучителния процес в града. В понеделник вечерта кметът Благомир Коцев съобщи във Facebook, че очаква становището на Министерството на образованието и науката, след като вече беше обявил деня за неучебен. В крайна сметка от МОН беше взето решение учебни занятия да не се провеждат. То беше съобщено около 21:30 ч., което предизвика недоволство сред част от родителите заради късния час на оповестяването му.

Варна остава в готовност за новите валежи, а основното притеснение е дали инфраструктурата ще успее да поеме очакваните количества дъжд и дали ще бъдат избегнати повторения на ситуацията от понеделник.

„Вчера в ранния следобед изпратих писмо до всички общини и съответните институции - Държавна басейнова дирекция, Пожарна безопасност и защита на населението, с оглед на това да се извърши проверка на всички речни корита, дерета и язовири. Съобразно информацията, която ми беше върната, това е извършено. По думите както на кметовете, така и на директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, всички превантивни мерки са предприети", заяви областният управител на Варна Марио Смърков.

И призова: "Искам да помоля всички граждани да се съобразяват с указанията на институциите. Независимо че вярваме, че всички институции са предприели необходимите мерки, предупрежденията, отправени към гражданите, следва да се спазват. Защото на първо място стоят опазването на имуществото и най-вече животът и здравето на хората“.

„Ако в Дуранкулак вече се успокоиха предишните валежи, днес ситуацията в Шабла е малко по-критична. Сухото дере в Шабла, което по принцип е сухо, в момента е като сериозна река. Хубавото е, че водата вече напусна пределите на града, премина през цялото населено място и се оттича към Шабленското езеро“, обясни кмета на Дуранкулак Мариян Жечев. По думите му пет автомобила в Дуранкулак са били отнесени от водата заради неправилно паркиране. Кметът уточни, че те са собственост на един човек.

Жечев призова хората в региона да бъдат внимателни заради очакваните нови валежи. „Автомобилите и хората нека стоят на високо. Ако има индикации за прииждащи води, трябва бързо да напуснат домовете си. Ако има необходимост, ще задействаме системата BG-ALERT. Надявам се да не стигнем до това“, заяви той. По думите му на места сумарните количества валежи за последното денонощие надхвърлят 250 литра на квадратен метър, което прави ситуацията изключително сериозна.

В следобедните часове интензивните валежи доведоха до преливане на дере в Шабла и наводняване на дворове и къщи в ниската част на града. Шестнадесет души, които са били в застрашени от водата имоти, са евакуирани, предаде кореспондентът на БТА в Добрич Михаела Димитрова. Към момента няма хора в опасност, но водните нива остават високи и обстановката продължава да се следи, каза пред журналисти директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич комисар Дарин Димитров. По думите му обилни валежи са паднали в района на Камен бряг и в посока Шабла.

Водата от дерето, което преминава през града, е излязла от коритото си и е заляла имоти в по-ниските части. Причината за наводненията са обилните дъждове. Дерето е било до голяма степен почистено, но водата от нивите извън града носи суха растителност, стъбла и клони, които могат да се натрупат около мостовите съоръжения и да възпрепятстват оттичането, добави комисар Димитров.

След заседание на общинския щаб за защита при бедствия са набелязани превантивни мерки заради очакваните нови валежи през нощта. Предвижда се почистването на дерето да продължи с техника, а хората от потенциално застрашените райони да бъдат предупредени и при необходимост да се евакуират. През нощта е планирано съвместни екипи на пожарната и полицията да извършват обходи и да следят нивата на водата, за да могат да реагират своевременно при евентуална опасност.

Комисар Дарин Димитров посочи, че в областта е създадена организация за наблюдение на рисковите места, където водите могат да излязат от коритата си и да залеят дворове и жилища. По информация на оперативния център на пожарната към момента усложнена обстановка има единствено в Шабла. По-късно в града активираха системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

От общината призовават жителите и гостите на града да бъдат особено внимателни заради усложнената метеорологична обстановка. От местната администрация препоръчват да се избягва престоят в ниските части на населените места и в районите с риск от събиране на вода и наводнения, да не се предприемат рискови пътувания и да не се преминава през залети участъци и пътища.

В крайния североизток към ранните часове на 3 ноември падналото количество е над 150 литра на квадратен метър.

Снимка: НИМХ

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