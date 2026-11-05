Протести в цяла Франция след като пет синдиката свикаха национален ден на стачки. Те се присъединиха към учениците и към демонстрантите, които недоволстват от поскъпването на живота. В Париж и Лион се стигна до масови безредици, като полицията използва сълзотворен газ.

Над милион и шестстотин хиляди души излязоха по улиците на Франция. Само до ранния следобед властите преброиха 270 хиляди демонстранти в 180 шествия, без да включват Париж. За сигурността в цялата страна са мобилизирани 70 хиляди полицаи и жандармеристи.

В Лион полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. В Париж маскирани лица извършиха вандалски действия, а кандидатът за президент Рафаел Глюксман беше освиркан и блокиран от протестиращи и се наложи да напусне шествието.

В Рен маскирани нападнаха синдикалисти, а в Кан две гимназии бяха сериозно потрошени. Иинциденти имаше и в училища в Лил, и край Тулуза.

Синдикатите предупреждават, че ако няма конкретни мерки срещу скъпия живот, протестите ще продължат и следващата седмица.

Айфеловата кула беше затворена за посетители днес заради обявената национална стачка, съобщи на официалния си сайт компанията оператор на обекта.

Заради стачните действия са затворени и някои зали в музей „Лувър“ във френската столица, пише на сайта му.

Движението на „жълтите жилетки“, както и ученически и студентски организации подкрепят призива за протести. През последните три съботи те организираха демонстрации срещу високите разходи за живот и с искане за по-добро образование.

Междувременно правителството се опитва да постигне компромис с протестиращите. Министърът на икономиката Ролан Лескюр заяви пред френска телевизия, че се проучва доколко минималната работна заплата може да бъде увеличена допълнително над вече предвиденото повишение през януари 2027 година. „Въпросът за минималната работна заплата има два аспекта: нейния размер и момента на увеличението. През следващите дни ще можем да обявим нещо“, каза той.