В няколко населени места в община Кула, област Видин, има прекъсване на електрозахранването. Това научи NOVA от свои източници. Очаква се подаването на електроенергия да бъде възстановено около 21:30 ч. тази вечер.

Снимка: Биляна Борисова, NOVA

Проблеми с електрозахранването има и в област Монтана. Село Василовци, община Брусарци, е частично без ток. През населеното място е преминал много силен вятър, придружен от дъжд, гръмотевици и светкавици, съобщи за NOVA кметът Александър Борисов. Към момента няма информация за нанесени материални щети.

По-рано през деня Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в девет области на страната – Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, София-град, София област, Хасково и Ямбол.

Според прогнозата на синоптиците вятърът от юг-югозапад ще се усилва, като на места в Източна България и северно от планините ще бъде силен. Валежи от дъжд се очакват предимно в северозападната половина на страната, а в Северна България – и гръмотевична дейност. В отделни райони на Северозападна България количествата на валежите ще бъдат значителни.