Поредно кулинарно предизвикателство очаква шеф Манчев този вторник от 20.00 ч. по NOVA. Той ще се отзове на молбата за помощ, отправена от дългогодишен емигрант и собственик на ресторант в малко и подредено германско градче.

Цял живот двамата със съпругата му мечтаят да развият собствен семеен бизнес, като съберат „под крилото си“ цялото си многочленно семейство. Всички 15 служители на заведението са роднини, но вместо това да им помага, по-скоро възпрепятства работата им, в която цари пълен хаос.

Защо родителите смятат, че нито едно от децата им не желае да поеме достатъчно отговорност, за да поверят спокойно бизнеса на наследниците си? Има ли логика в менюто на ресторанта и ще последва ли семейството експертните съвети на кулинарния гуру? Ще успее ли майстор готвачът да накара млади собственици на ресторант да се осъзнаят какво губят с безхаберното си отношение към семейния бизнес, припомнете си този вторник в епизода на "Кошмари в кухнята" от 20.00 ч. по NOVA.

