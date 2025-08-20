-
Брезнишки се изправят срещу Станкови в "Семейни войни"
-
Провокация на вечерния коктейл променя хода на събитията в „Диви и красиви“
-
Станкови предизвикват Братовчедите в "Семейни войни"
-
Смяна на кутии и минимална печалба в "Сделка или не"
-
„Кошмари в кухнята“ на помощ на българско семейство в Германия
-
Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA
Гледайте тв играта тази сряда от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Донна-Мария Грекова.
Мария беше изтеглила кутия номер 24, но получи възможност за смяна с първата оферта и я замени за номер 23. Следващата оферта, която беше за 2500 лв. отказа, а след нея Банкера отново предложи смяна на кутиите. Мария за втори път размени кутията си и този път взе номер 20. Продължавайки към финалната част на играта, тя отказа 2000 лв. и 1500 лв., надявайки се да успее да задържи останалите неразкрити 50 000 лв. За съжаление ги отвори и в последните две кутии останаха 100 лв. и 1000 лв. Офертата на Банкера отново я постави пред дилема – да задържи кутия 20 или да си върне номер 23, която беше оставила като последна срещу нея. Мария се довери на интуицията си, взе отново при себе си номер 23 и направи точния ход в последния момент – кутията ѝ донесе 1000 лв., най-голямата останала сума.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази сряда вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни