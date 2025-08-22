В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Тодор Йорданов от Златоград.

Тодор започна играта си с кутия 22, но я замени още в началото за номер 14. След като отказа следващите оферти от 2200 лв., 1000 лв. и смяна на кутиите, той реши да провери съдържанието на кутията с която излезе. Там се криеха 12 500 лв., една от последните големи суми останали в играта. Въпреки, че имаше 20 000 лв. в последните три кутии, другите две суми – 2лв. и 5 лв. притесняваха Тодор. Той реши да приеме предложената сигурна сума от 2500 лв. и продаде кутията си на Банкера. С последния избор на кутия отстрани една от малките суми и в последните две останаха 2 лв. и 20 000лв. Отказа предполагаемата оферта за смяна на кутиите и остана с номер 14, в която на финала откри 2 лв. Това донесе широка усмивка на лицето на Тодор, който направи добра сделка, продаде кутията си на Банкера в точния момент и си тръгва от „Сделка или не“ с печалба от 2500 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” този петък вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова