В предаването „На кафе“ пред Гала водещите на „Игри на волята“ разказаха, че близо три месеца са работили без почивен ден. По традиция Ралица Паскалева се включи в разговора онлайн. „След края на сезона и преди началото на учебната година има около две седмици, в които се старая да обърна внимание на семейството си. Опитваме се да си откраднем малко лятно настроение. Ние сме в Гърция. Времето при нас е страхотно, а септември е любимият ми месец, защото съм родена през септември. Късното лято ми е любимо.“

„Когато с Рали видяхме досиетата на участниците, направо настръхнахме. Те са изключително интересни личности. Дори малко завидях, че не съм част от този сезон. Кастът е феноменален“, разкрива новият водещ на „Игри на волята“ – Павел Николов.

„За първи път открехваме завесата за това какви са участниците в новия сезон малко по-рано. Зрителите вече видяха, че имаме човек с псевдоним Чикагото, който е с изключително много интервенции. Имаме лекар, инфлуенсър. Истината е, че участниците са една огромна палитра от пъстри личности. Част от аудиторията може да си помисли, че тези хора са объркали предаването. Но със старта на сезона ще разберат, че не бива да се съди по външността и по една визитка. Защото всеки един от тези хора напълно е заслужил мястото си в сезон 7 на „Игри на волята“, допълва Ралица Паскалева и разказва, че в предаването ще има много нови правила и трасета. „Сезон 7 ще бъде много различен. Като започнем от това, че имаме ново лице – Павката, който застава до мен като ко-водещ. Имаме и нов Съвет. Все пак Съветът е моята обител. Винаги казваме, че в „Игри на волята“ най-важна е физическата подготовка, волята, стратегията. Но в този сезон ще включим в Съветите и доза късмет. Не мога да издавам повече, но скоро хората ще разберат какво точно имам предвид. И как късметът може да наклони везните в едната или другата посока. Ще бъде изключително интересно!“

Павел, от своя страна, потвърждава колко е важно в един каст да има личности, а не просто добри спортисти. „Хора, които умеят да общуват и притежават собствена интересна и изразена индивидуалност. Когато събереш различни индивидуалности на едно място и ги поставиш в екстремната среда, която представлява „Игри на волята“ и особено, когато отидат на съвет при Ралица, тогава е много интересно да видиш как се развива взаимоотношенията помежду им. Затова мисля, че този сезон ще бъде най-добрият досега.“

„Истината е, че „Игри на волята“ е съвкупност от много неща. И хората, които са се подготвяли само физически и подценяват социалната игра и стратегията, виждат, че няма да могат да продължат много напред. Виждали сме случаи на изключителни стратези, които от началото започват със стратегически ходове. Което слага и мишена на гърбовете им и бързо си отиват, въпреки уменията им в социалната игра. Участниците трябва да следят във всеки един ден и във всяка минута какво се случва около тях, локациите, на които живеят и условията в тях. Вече разказах за нашествието от жаби, комари и мишки на Съвета. Имахме много комични моменти и с язовеца Язон, който дойде на него. Случките са много комични и интересни и зрителите ще могат да ги гледат в продължение на три месеца.“

Сред локациите, които зрителите ще видят отново са Изолатора и Блатото. Стопанството ще бъде променено и в него ще има повече стопанска дейност за извършване. Обитателите му в никакъв случай няма да си почиват.

Ралица Паскалева разказва, че и синът ѝ Макс се е включил в снимките на предаването за един ден. По това време се снимат репортажите за старта на новия сезон. „Беше изключително развълнуван. Той е голям фен на Павел и много искаше да види Арената. Тази година стана на 7 години. Позволих си да го взема за един ден и да види как се случват нещата зад кадър.“

