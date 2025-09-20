Участникът в „Игри на волята“ сезон 7 Любослав Петров, който се наложи да напусне екстремното риалити по медицински причини е в студиото на „Събуди се“, където потвърждава, че се чувства добре. Факторите да се почувства не добре и да се наложи да излезе от предаването са много и сред тях е електролитния дисбаланс – диагнозата на лекарите, гладът, който е истински и психическото натоварване.

„Ако някой тогава ме бе попитал дали ще се върна в предаването и ме бе зададен въпроса искам ли да се върна в предаването, бих потвърдил веднага. То е като наркотик и колкото и да си го изпитал чувството, искаш още и още. Ако можех още сега от студиото бих се завърнал при моите приятели на Блатото и при жабите. Но осъзнах сериозността на проблема след разговор с докторите, които ми казаха, че след 10 дни състоянието ми щеше да бъде с инфаркт. Осъзнах, че има време да се сбъдват мечтите и съдбата дава втори шанс на смелите. Затова мисля, че не беше правилния момент да се върна в играта“, разказва повече детайли за състоянието му при напускането участникът.

„Имах една мечта и отидох да я сбъдна. Докоснах се до нея, но не успях да я сбъдна. Не успях да вляза в племената и не изпитах емоцията, затова ако имам втори шанс, ще вляза отново. Но съм благодарен и щастлив, че бях един от избраниците, да опитам от тази емоция „Игри на волята“, категоричен е Любослав.

Родителите му са негови големи почитатели и първият човек, на когото се обажда от реанимацията в болницата, е баща му. Те го подкрепят и му помагат да се възстанови напълно. Във визитката му се казва, че майка му е написала едно писмо, което той да отвори в момента, в който спечели. Въпреки, че не стига до финала, Любослав отваря писмото и признава, че очите му се насълзяват. Получава като талисман снимка на малка плюшена играчка от родителите си с едно послание с по една дума от майка му, баща му и брат му. Сигурен е, че ако е могъл да стигне до финалната битка и е имал възможност да отвори посланието от близките си, е щял да изрине земята и да спечели. Те са тези, които му дават най-голямата сила. Мнението му е, че животът няма смисъл да се живее ако нямаш близки хора, с които да го споделиш.

„Емоцията да гледаш „Игри на волята“ по телевизията и да си там е различна. Ще се опитам да разясня с една метафора – ние зрителите виждаме сивия цвят и не си даваме сметка, че той е микс от черно и бяло. Участниците изживяваме всякакви емоции, каквито можете да си представите и на екран се вижда крайния продукт, зад който са се случили много неща. Не съм си представял, че в един снимачен ден, могат да се случат толкова много неща, дори и на Блатото“, споделя той.

„Най-трудното в участието ми в „Игри на волята“ бе периода, в който осъзнах, че съм затворник на самото Блато. То е пространство от 50 квадратни метра, от което нямаш право да излизаш. Там можеш единствено да търсиш храна и дори намерих едно пластмасово шише в гората, което беше много старо. Прочетох отзад надписите и това беше моят досег с цивилизацията. Физически хората, могат да бъдат подготвени за участието си, но не за всичко което ги очаква. За цялостна емоция и преживяване, комплексно никой не може да бъде подготвен. Може би единствено Лапунов и Калинката, които спят по пещерите са подготвени за това Блато“, признава Любослав.

Все още е рано да определи своите фаворити, но стиска палци на Жоро, стоматолога Лъчо, Радостина, като това са на база симпатии.

Редактор: Райна Аврамова