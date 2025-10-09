В петък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Приходи, данъци и заплати – парите на държавата за догодина, визията на синдикатите – гост главният икономист на КНСБ Любослав Костов. И още: политическите кризи като отражение на кризите в обществото – анализ на изпълнителния директор на "Галъп" Петко Петков.

Редактор: Цветина Петрова