Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

След поредния неуспешен вот на недоверие към Урсула фон дер Лайен – бъдещето на ЕС.

В студиото – евродепутатът от ГЕРБ–СДС Емил Радев.

И още: След споразумението между Израел и „Хамас“ – колко траен ще е мирът в Газа?

Разговор с международния анализатор проф. Владимир Чуков.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Мария Барабашка