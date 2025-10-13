Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
След поредния неуспешен вот на недоверие към Урсула фон дер Лайен – бъдещето на ЕС.
В студиото – евродепутатът от ГЕРБ–СДС Емил Радев.
И още: След споразумението между Израел и „Хамас“ – колко траен ще е мирът в Газа?
Разговор с международния анализатор проф. Владимир Чуков.
Редактор: Мария Барабашка
