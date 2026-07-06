„Хем боли, хем сърби" спечели гласовете на зрителите в шестата седмица от кампанията „Великият понеделник". След оспорвано гласуване романтичната комедия се наложи над „Огненият пръстен: Революция" и ще бъде излъчена тази вечер от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Еди (Бен Стилър) е заклет ерген, който отдавна е загубил надежда, че ще срещне подходящата жена. Притиснат от близките си и от страха да остане сам, той се венчава за чаровната Лайла (Малин Акерман) само след кратко познанство. По време на медения месец в Мексико Еди осъзнава грешката си - истинският нрав на съпругата му се оказва напълно различен от този, който е очаквал. Точно там той се запознава с Миранда (Мишел Монахан) и започва да вярва, че тя е жената на неговия живот. Оттук нататък Еди се опитва да спечели сърцето ѝ, без съпругата му да разбере, а всяка негова стъпка го въвлича във все по-заплетени ситуации.

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" https://greatmonday.bg/. На 13 юли, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в седмата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от всички участници ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, които ще потопят своя притежател в кристално чист звук и ще го потопят в любимите му филми.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Райна Аврамова