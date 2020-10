Първата ракета на България Григор Димитров няма да вземе участие в последния Мастърс за годината - този в Париж. След изтощителната битка срещу Дан Евънс снощи, бившият №3 е получил травма в крака, която ще възпрепятства Димитров да играе във френската столица, съобщава Gong.bg .

Все още не е ясно колко сериозна е контузията, но ако тя отшуми бързо, не е изключено хасковлията да се включи в основната схема на Sofia Open чрез "уайлд кард", който ще се пази за него до последния момент.

