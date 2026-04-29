Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри неясноти в искането на министър Андрей Янкулов за дисциплинарно наказание на Борислав Сарафов. Темата бе включена като втора точка в дневния ред на кадровиците.

От колегията искат министърът да уточни длъжността му, както и да приложи всички доказателства по сигнала на Теодора Георгиева. Той е за заплахи срещу нея в чужбина и за посещенията ѝ в ресторант „Осемте джуджета” с Емилия Русинова.

Предложението за дисциплинарно производство е инициирано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Според него, като изпълняващ функциите главен прокурор, Сарафов не е изпълнил заявката си за разплитане на казуса „Осемте джуджета”, направил е недопустими изказания по отношение на Върховния касационен съд, разпространил е комуникация с Европейската прокуратура по казуса с Теодора Георгиева и е направил непремерено изказване още в началото на разследването „Петрохан”.

В отговор на поставените въпроси министър Янкулов подчерта, че не използва самия сигнал на Теодора Георгиева като доказателство за твърдените дисциплинарни нарушения. По думите му основанията се извеждат от официални съобщения на прокуратурата, приложени документи към тях, както и от медийни публикации. Той уточни, че сигналът не е част от доказателствения набор, на който се позовава.

Министърът коментира и процедурните въпроси около действията си, като посочи, че сроковете за сезиране на компетентните органи са кратки и не позволяват отлагане на предложенията за дисциплинарна отговорност. Според него евентуално забавяне би довело до пропускане на преклузивни срокове и невъзможност за образуване на производство.

Янкулов постави акцент и върху по-широкия институционален контекст, включително нуждата от реформа в процедурите за избор на членове на ВСС и повишаване на гаранциите за независимост и политическа неутралност. Той посочи, че в системата са необходими законодателни промени, включително в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, както и мерки по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с антикорупционната комисия и механизма за разследване на главния прокурор.

Министърът подчерта, че ключовият въпрос остава не само формалното усъвършенстване на процедурите, а реалната политическа воля те да бъдат прилагани ефективно. Според него без такава воля дори най-детайлно разписаните правила не биха гарантирали реална промяна в съдебната система.