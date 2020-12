Сомфи е един от водещите световни производители на високотехнологични интелигентни решения за управление на дома и системи за автоматизация. Продуктите на марката се произвеждат във Франция и ежедневно улесняват живота на милиони потребители в над 50 държави.

Смарт решенията, които предлага Сомфи, допринасят за изграждането на дома на бъдещето – по-комфортен, сигурен, отзивчив и лесен за управление.

Продуктите са ефективни и надеждни – комуникират помежду си с възможност за допълване и съчетаване. Системите за умен дом дават възможност за персонализация, надграждане и комбиниране с други продукти за управление на дома.

Какви продукти се предлагат

Гамата на Сомфи включва продукти за:

● смарт управление на дома;

● автоматизация;

● сигурност;

● енергоефективност.

Сред водещите решения са вътрешни и външни камери, алармени системи, сензори, видеодомофони, продукти за мотозириране и управление на ролетни щори, сенници, гаражни врати.

Системи за умен дом

Един от най-иновативните продукти на Сомфи е TaHoma. Той е съвместим с всякакви домашни устройства и дава възможност те да се управляват лесно от дома или от разстояние. Приложението, с което се използва, предлага създаването на персонализирани програми и сценарии за повече комфорт.

TaHoma е съвместим с гласовия помощник на Amazon Alexa, технологията Apple HomeKit, Google Assistant. Използвайки тези технологии, лесно можеш да стартираш твоя персонализиран сценарий, създаден с приложението TaHoma.

Друг продукт, с който можеш да персонализираш домашната сигурност, е Somfy One. Това е камера с вградена аларма, която засича всяко неоторизирано движение в зададения периметър на действие. Щом Somfy One засече нарушител, започва да записва видео с продължителност няколко секунди, а ти получаваш незабавно съобщение на смартфона си, като същевремено се активира вградената в камерата сирена. Somfy One защитава твоето лично пространство не само когато си навън, но и тогава, когато си у дома. Моторизираният затвор за поверителност на Somfy One се затваря автоматично, когато се прибереш вкъщи и се отваря, когато излезеш. Можеш да го отваряш и затваряш когато пожелаеш, като използваш приложението.