УЕФА потвърди, че финалът на тазгодишното издание в Шампионската рига ще се проведе на стадиона Порто „Ещадио до Драгао“.

Изцяло английският финал между "Челси" и "Манчестър Сити" първоначално трябваше да се проведе на стадион „Ататюрк“ в Истанбул, но бе преместен тъй като Турция попада в червената зона на Великобритания за COVID-19.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



