След преминаването на студения атмосферен фронт в първия ден на май облачността ще остане променлива, с кратки слънчеви разкъсвания в северната половина на страната. Ще има локални превалявания от дъжд, а по планините над 1500 метра – и сняг. Вятърът ще е северен, с по-осезаеми пориви в източните райони. Дневните температури ще бъдат в интервала 10 – 15 градуса.

Поредицата почивни дни ще продължи с динамична обстановка. Облачността ще се разкъсва в часовете преди обяд. След това ще има кратки валежи от дъжд с локален характер – в събота на повече места, в неделя – по-скоро в източната половина на страната.

Къде ще вали пролетен сняг в следващите дни

Ще остане ветровито, с временно силен северен вятър, особено край морето. Температурите сутрин ще се движат от 0 до 5 градуса с риск от слани, а следобед – между 10 и 15 градуса с усещане за прохладно мартенско време.

В дните преди и на Гергьовден приветливата слънчева пролет ще се върне, а температурите ще се повишават с тенденция дневните нива да са до 20 – 25 градуса.

Валежна обстановка с преминаването на студен атмосферен фронт се очаква след празника - към 7 – 10 май. Валежите ще са от дъжд, но с гръмотевични процеси и риск от градушки.

Проходът Шипка изненада пътуващите с натрупала снежна покривка на 1 май. В най-високата точка на Старопланинския проход е регистрирана отрицателна температура от -2 градуса, което е изключително необичайно за този период от годината.

Пътната настилка е почистена и опесъчена, благодарение на което преминаването през прохода се осъществява без проблеми. Опесъчен е и панорамният път към върха, където са разположени много хотели и хижи.

Въпреки зимната обстановка, се очаква днес районът да бъде посетен от голям брой хора, за които снегът вероятно ще се превърне в интересна първомайска атракция.