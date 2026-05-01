По-лесна работа на парламента, но и потенциални рискове от размиване на политическите различия – около това мнение се обединиха журналистът от OFFNews Ружа Райчева, комуникационният експерт Георги Куртев и политологът Христо Панчугов в ефира на „Здравей, България“.

Според Райчева все още е рано да се правят категорични оценки за успеха или провала на управлението, свързано с Румен Радев. По думите ѝ ключово ще бъде какъв ще е съставът на кабинета и какви ще са първите реални действия. „Обещанията са изключително много, но по-важно е какво ще се направи на практика“, подчерта тя.

Райчева отбеляза, че парламентът вероятно ще работи по-лесно заради стабилното мнозинство от 131 депутати на „Прогресивна България“.

Георги Куртев отчете промяна в атмосферата на 52-рото Народно събрание. „Забелязва се една смиреност. Фокусът ще се измести към изпълнителната власт, а парламентът рискува да се превърне в по-скоро формален орган – нещо като „гумен печат“, коментира той.

По думите му правителството ще постави акцент върху финансовата рамка на държавата, което ще бъде основният тест за управлението.

Политологът Христо Панчугов също отчете по-умерен тон, но изрази притеснения. „Спокойствието може да е подвеждащо – част от политиците са същите, но различията сякаш изчезнаха. Вчера на практика нямаше опозиция“, заяви той.

Според него заявката на ГЕРБ за „конструктивна опозиция“ означава подкрепа за част от управленските решения, което допълнително размива политическите линии. Панчугов допълни, че са възможни разминавания между "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" по въпроса доколко могат да работят с Радев.

Райчева прогнозира и възможни разследвания, включително срещу Делян Пеевски, като отбеляза промяна в неговия публичен тон спрямо Радев. „Видяхме по-смирено поведение – от остри нападки преди години до това да го нарече „лидер“ , миналата седмица, посочи тя.

От своя страна Панчугов постави въпроса дали новото управление ще се осмели да разследва теми като дейността на "Лукойл" – нещо, което според него не се е случвало от години.

Райчева коментира, че евроскептицизмът може да има и „оздравителен ефект“, тъй като Европа в момента е икономически отслабена и е необходимо да се защитят националните интереси. Тя очерта и два основни приоритета пред управляващите – връщане на авторитета на парламента и промяна в начина на работа, включително дебат за сградата на Народното събрание.

Куртев подчерта, че все още липсва ясна политическа позиция от страна на Радев: „Той трябва да започне да говори по-ясно като политически лидер“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева