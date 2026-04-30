Промяната в конфигурацията на Народното събрание води до нов тип отношения. Този дух на противопоставяне и остра конфронтация, който наблюдавахме в последните няколко Народни събрания, тук отсъстваше и беше заменен от по-консенсусен тон. Това заяви в „Интервюто на NOVA” политологът Димитър Ганев след откриването на 52-рия парламент .

„Фокусът през последните пет години беше върху Народното събрание, защото там бяха политическите лидери и основните позиции на политическите партии. Струва ми се, че парламентът ще стане по-скучно място и фокусът ще се прехвърли към Министерския съвет, защото оттам ще идват инициативите. Парламентът по-скоро ще подпечатва волята на партийното ръководство, в случая на „Прогресивна България””, посочи Ганев.

„Ако се правят структурни реформи и се съкращават разходи, то моментът за това е в началото, защото само няколко месеца по-късно обществената и политическата съпротива ще бъде много по-сериозна. Голямата подкрепа, която получиха бъдещите управляващи в лицето на ПБ, е толкова силен мандат, че може да се използва за тези дълбоки структурни реформи, от които имаме необходимост. През последните години нямаше такава възможност заради слабите правителства и техните сложни коалиционни взаимоотношения”, заяви политологът.

По отношение на Висшия съдебен съвет той смята, че оттук нататък няма да има нито една формация в 52-рото Народно събрание, което да се обяви „против” определена инициатива за членове на ВСС. „До последните няколко години нямаше движение за смяната на ВСС, защото не бяха събрани две трети мнозинство. В това НС очевидно ще бъдат събрани. Има достатъчно много партии, които са дали заявка, че ще подкрепят промяната и избирането на нови членове на ВСС”, каза той.

Относно разделението в ПП-ДБ Ганев заяви, че е имало доста публични знаци за противоречия между тях. „За подобен тип разделение се говореше повече от година, две. Проблемите започнаха още след разпадането на сглобката. Струва ми се, че чашата преля с преференциалното гласуване, което размести листите от страна на ДБ, и избора на Асен Василев от кой многомандатен район да влезе. Това, на което ще станем свидетели, е състезание между ПП и ДБ кой ще стане по-легитимният представител на тази общност, която гласува на последните избори за ПП-ДБ. Това ще бъде основната битка между тях в рамките на следващите години вероятно”, смята още политологът.

Редактор: Ивета Костадинова