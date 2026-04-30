„В приоритетите ни няма промяна. Никога разделението не е било правилна посока. Ние влязохме в преговорите с много ясен мандат от нашите органи за единство“, коментира съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Той допълни, че въпреки организационната промяна, вярва в способността на депутатите си и в това, че те ще си свършат работата в условията на силно концентрирана власт в една политическа сила.

Божидар Божанов внесе яснота относно причините за разделението. Той подчерта, че позицията на „Демократична България“ и „Да, България“ е била в полза на запазване на пълното единство.

ПП-ДБ се разделя на две групи в новия парламент

„Ние бяхме на обратното мнение. Защитавахме тезата, че трябва да бъдем единни. Въпросите за конкретните причини всъщност трябва да бъдат насочени към колегите от „Продължаваме Промяната“, които инициираха това разделение“, коментира съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.

Въпреки вътрешните разминавания по структурата на парламентарните групи, лидерите са единодушни за бъдещите стратегически ходове. Мирчев и Божанов обявиха, че издигането на обща, единна кандидатура за президентските избори е „абсолютно безалтернативно“.

„Може да бъдете сигурни, че ще бъдем най-категоричната опозиция, защото хората очакват това от нас. Тези, които гласуваха само преди 10 дни, очакваха да сме една група, но сега очакват да сме силни в опозиция и ние ще бъдем последователни в това“, заяви Ивайло Мирчев.

„Имаме ангажимент към тези 400 000 граждани, които са гласували за нас. Те не са гласували за европейски семейства, а защото вярват, че ние сме техният политически инструмент, който може да свърши важна работа за страната“, каза Мирчев. Той бе категоричен, че разделението никога не води до нищо добро.

Колегите от „Продължаваме промяната“ взеха решение да се отделят в собствена парламентарна група. Смятаме това за политическа грешка и го заявихме още вчера в хода на обсъждането. Това коментира народният представител от „Да, България“ Надежда Йорданова.

По думите ѝ „Демократична България“ е влязла в разговорите с ясен мандат да бъде запазена общата парламентарна група, така както коалицията се яви на изборите. „Това е доверието, което получихме от гражданите“, подчерта тя.



Йорданова посочи, че трезвата оценка на резултатите от изборите и настоящата ситуация изискват обединение. „При тази свръхконцентрация на власт около Румен Радев е необходима ефективна и обединена парламентарна група, която да отстоява демократичния европейски път на страната“, заяви тя.



Разделянето поставя допълнителни предизвикателства и пред предстоящите президентски избори.



Тя коментира и предложения от ПП документ за създаване на парламентарен съюз. „Към момента опцията парламентарен съюз не е уреден в правилника на Народното събрание. Самият документ на първо четене изглежда непълен - липсват механизми за вземане на общи решения, а текстовете са твърде декларативни“, посочи тя.



Йорданова припомни, че в коалицията винаги е имало различия, но те са били преодолявани. „Във всяка коалиция има трудности и търкания. Ние винаги сме били различни, но сме намирали общ път“.



В заключение Йорданова коментира и аргумента, че разделянето може да доведе до повече ръководни позиции в парламента. „Техническите съображения не могат да заменят политическата логика. Въпросът не е в това кой какви и колко позиции ще заеме, а дали ще има силна и ефективна опозиция“, заяви тя.



„Големината на парламентарната група има значение, когато става дума за влияние и възможност да отстояваш политики“, подчерта Йорданова.

„Аз на тази тема повече няма да коментирам. Вчера казах едно кратко изречение, мисля че беше разбрано“, заяви Атанас Атанасов по отношение на разделянето на парламентарните групи.

Той очерта приоритетите на формацията в новото Народно събрание: „Оттук насетне нашият фокус като опозиция в този парламент ще бъде на първо място, разбира се, да се опитаме да реализираме някои от нашите приоритети – съдебна реформа и другите сфери. И много зорко ще наблюдаваме поведението на управляващите“.

На въпрос дали неговата парламентарна група ще подкрепи предложението за председател на парламента, Атанасов отговори: „Ще видите утре в залата“.

ВСИЧКО ЗА СТАРТА НА 52-РИЯ ПАРЛАМЕНТ ЧЕТЕТЕ ТУК

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова