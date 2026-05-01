Млад мъж от Видин се нуждае от спешна и сложна операция, за да се пребори за живота си. 34-годишният Лъчезар Любенов е диагностициран с прогресиращо онкологично заболяване – хондросаркома на дясната бедрена кост.

Мечтите на Лъчезар спират в началото на март, когато отива на лекар заради болки в десния крак. След ядрено-магнитен резонанс и хистологично изследване се установява злокачествено туморно образувание. „Мечти от момента, в който разбрах тази диагноза, аз вече нямам. Страх ме е да мечтая”, споделя той.

► Спешна операция в Гърция

Шанс за живот дава лекар от Гърция – професор Николаос Власос. Операцията трябва да се извърши в Атина, по възможност в началото на месец май.

Майката на Лъчезар, Людмила Георгиева, обясни сложността на интервенцията: „Операцията ще се състои в това да се смени тазобедрената кост, да се изрежат меките тъкани и част от мускулите, които са засегнати. Туморът е достигнал размери 10 на 6 сантиметра”.

Необходими средства

За операцията и последващото лечение са нужни 150 000 евро. Тази сума е непосилна за Лъчезар и неговото семейство. „Заболяването прогресира и става все по-лошо, нещата могат да имат фатален край за мен”, казва младият мъж.

Людмила Георгиева отправи емоционален апел: „Диагнозата е много тежка за една майка. Който има възможност, моля да помогне на сина ми да живее и отново да има мечти”. Най-голямото желание на Лъчезар е да оздравее и да продължи живота си по начина, по който е бил преди болестта.

Дарителска сметка:

IBAN: BG34BUIN95611000746472

Титуляр: Лъчезар Любенов

