Президентът Илияна Йотова отправи послание по повод Международния ден на труда. В публикация във Facebook тя акцентира върху значението на социалната справедливост и защитата на трудовите права.

„Честит Международен ден на труда и на работническата солидарност! Честваме права, воювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание - не само в България, а и в световен план“, пише Йотова.

Тя подчертава, че съществуването на т.нар. „работещи бедни“ е сериозен проблем за съвременното общество. „Недопустимо е в 21 век в европейска България да съществува категорията „работещи бедни“, срамен е високият им процент“, посочва президентът.

В публикацията си Йотова призовава за по-решителни действия от страна на политиците. „Нужни са смели и грамотни политици, които не само на думи, а и с дела да гарантират, че хората на честния труд, хората със способности, амбиция и талант няма да бъдат задушавани в прегръдката на недоимък и смазано самочувствие“, заявява тя.

По думите ѝ усилията трябва да бъдат насочени към насърчаване потенциала на българите. „Напротив - ще бъде стимулирана тяхната съзидателна сила. А тя е в гена на българския народ“, допълва Йотова.

