Любослав Костов: От КНСБ не даваме хубава оценка на служебното правителство
Максим Бехар: Новият парламент е по-различен, но очакванията към управлението са огромни
Първи разговор Путин–Тръмп от март: Какво обсъдиха двамата президенти
Политолог: 131 депутати предполагат стабилност и устойчивост
Очакванията на политолозите от новия политически сезон
Какви са първите задачи пред новото 52-ро Народно събрание?
От АИКБ настояват за диалог, стабилност и спешни решения за бюджета
За съжаление този път работодателите не бяхме поканени на откриването на Народното събрание. Традиционно социалните партньори – синдикалните и работодателските организации, са канени гости на мероприятието. Този път обаче не бяхме. Това заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.
По думите му липсата на покана нарушава установената практика за участие на социалните партньори в ключови държавни събития. Иванов подчерта, че работодателските организации очакват конструктивен диалог с властта и възстановяване на партньорските отношения. „Ние сме социални партньори на правителството. Надяваме се да има такова отношение, за да можем да работим в една посока”, допълни той.
Според него именно работодателите, заедно с работниците и служителите, формират икономическата основа на държавата, като създават брутния вътрешен продукт и осигуряват приходите в бюджета.
Изпълнителният директор на АИКБ изрази оптимизъм относно началото на новия политически сезон, като отбеляза, че очаква повече стабилност и по-малко конфликти в парламента. „Днешният ден постави едно много добро начало на политическите разговори. Надяваме се грозните сцени от последните няколко парламента да не се повтарят”, коментира той.
Иванов коментира още и темата за държавния бюджет. Според него страната няма време за отлагане и трябва бързо да се изготви финансовата рамка. Той предупреди, че е необходима задълбочена ревизия на публичните финанси, която може да покаже още по-голям дефицит от очаквания. „Бюджетът трябва да бъде направен в кратък срок, но и да отговаря на реалните възможности и нужди. След като се види истинското състояние на финансите, трябва да се вземат правилни решения за всеки възникнал проблем”, подчерта изпълнителният директор на АИКБ.
Иванов обърна внимание и на необходимостта от предвидимост и сътрудничество между институциите и социалните партньори, за да се гарантира устойчиво икономическо развитие и стабилност в страната.
Редактор: Ивайла Маринова
