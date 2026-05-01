Мъж окончателно се прости с надеждата да си върне мотопеда, откраднат преди повече от четвърт век. От прокуратурата го уведомили, че производството се прекратява поради изтекла давност.

Собственикът бил тийнейджър, когато събрал пари за първото превозно средство в живота си. Радостта обаче продължила кратко. В бурните години на прехода подобни кражби са масови, а много от случаите остават неразкрити.

31 години след кражба жена получи писмо за прекратено производство

„Първият ми мотопед беше откраднат от къщата на баба ми. После го обявиха за национално издирване. Един път ходих до полицията, а след това нямаше ни вест, ни скутер. Преди няколко месеца получих писмо от Софийската градска прокуратура, че производството е прекратено преди около 10 години”, каза потърпевшият. От държавното обвинение поясняват, че наказателното производство е прекратено и е имало 15 години давност.

„Очевидно някой се е задействал в тази държава, след като все пак получих обратна връзка”, заключи позитивно мъжът.

