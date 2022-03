Американски диетолози назоваха храни, които могат да помогнат в борбата с високото кръвно налягане, предаде Eat This, Not That! (ETNT - "Яж това, а не това!"). Диетоложката Триста Бест казва, че спанакът, къдравото зеле и бобът са особено добри за хора с високо кръвно налягане. Съдържащият се в тях магнезият увеличава производството на азотен оксид в организма, който отпуска кръвоносните съдове и нормализира притока на кръв.

Според Джанет Коулман друга храна, която е добра за понижаване на кръвното налягане, е мазната риба. Благодарение на омега-3 мастните киселини, риби като сьомга или скумрия подобрява сърдечната функция. Проучване в Journal of Nutrition установи, че яденето на сьомга три пъти седмично може да понижи кръвното налягане.

Коулман също препоръчва да се консумира прясно и кисело мляко. „Млеката са богати на протеини и калций, които са от съществено значение за здравето на костите. Но те съдържат и калий, който помага за понижаване на кръвното налягане”, каза лекарят.

Според диетоложката Рейчъл Файн, авокадото е много полезно и за нормализиране на кръвното налягане поради голямото количество калий. „Калият действа като магнезий: отпуска кръвоносните съдове и осигурява по-свободен кръвен поток“, твърди тя и добави, че бананите също са богати на калий и могат да бъдат полезни в борбата с високото кръвно налягане.

Освен това експертите цитират проучване в списанието Experimental and Therapeutic Medicine, което предполага, че чесънът също може да намали кръвното налягане.