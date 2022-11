Нов музей за три викингски кораба, оцелели повече от хилядолетие, е в процес на строеж в Осло, предаде Ройтерс. Той ще е в непосредствена близост до вече изградения, но затворен през септември м.г. за реконструкция. Новата сграда е необходима, за да бъдат защитени дървените кораби - два от тях датират от 9-и век, а третият е от 10-и век. В сегашния музей те са оставени на милостта на температурните промени и влажността.

Вибрациите, причинени от строителните дейности, също са заплаха за тези толкова крехки плавателни съдове, като само теглото им е достатъчно, за да доведе до рухването им. Инженерите изграждат специални стоманени конструкции около тях, за да ги предпазят.

"Ако продължим да ги показваме както досега, ще завършват на парчета", казва Хокон Глорщад, директор на Музея на културната история, който притежава и този на викингските кораби.

At Oslo's Viking Ship museum, a team of engineers has begun work to ensure a new home being built next door does not prove fatal for three vessels that have survived for a millennium or more https://t.co/SAypy1J7qO