Снимка: БТА
Някои от тях са скандални, други - драматични
Когато говорим за телевизионен рейтинг, обикновено се сещаме за филми и предавания. Има световни събития обаче, които са спечелили милиарди зрители. Някои от тях са скандални и шокиращи, други - драматични, а трети просто са от обществено значение. В ГАЛЕРИЯТА ТУК вижте кои са събитията, привлекли най-много хора пред малкия екран.
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Снимка: Getty images
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