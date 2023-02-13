Когато говорим за телевизионен рейтинг, обикновено се сещаме за филми и предавания. Има световни събития обаче, които са спечелили милиарди зрители. Някои от тях са скандални и шокиращи, други - драматични, а трети просто са от обществено значение. В ГАЛЕРИЯТА ТУК вижте кои са събитията, привлекли най-много хора пред малкия екран.

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