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Какво не помним за Брус Уилис, Джон Траволта и Хали Бери?
Не всички холивудски звезди са стартирали кариерата си в мащабни продукции. Някои актьори, които днес свързваме с екшън и драматичните филми, са започнали кариерата си от сапунени сериали. Кои са те вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК.
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