Светият Синод определи 18-и февруари за датата, на която ще бъде избран новият сливенски митрополит. Това съобщи говорителят на Синода митрополит Киприан. Той уточни, че 10 епископи са кандидатите за сливенския митрополитски престол.

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„На 24-ти февруари Светият Синод отново ще се събере и на 25-и февруари ще трябва да се състои и каноническият избор на нов митрополит”, добави Киприан.

Той обясни, че състоянието на патриарх Неофит е стабилно. „Молим се за неговото здраве, дай Боже в най-скоро време да бъде изписан от болницата”, каза още говорителят на Светия Синод.