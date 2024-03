Председателят на Европейската народна партия Манфред Вебер отново подкрепи вицепремиера в оставка и кандидат за премиер Мария Габриел в своя публикация. Той обяснява, че семейството на ЕНП твърдо застава зад нея „срещу неоправданите нападки”.

The EPP family firmly stands behind @GabrielMariya against the unjustified attacks.



Worrysome behaviour from leaders of PP & DB. In the interest of all Bulgarians, responsibility & respect of agreement should prevail. All pro-European forces in 🇪🇺 & 🇧🇬 should support this call.