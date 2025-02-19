Учениците от няколко общини в Шуменско излизат в дървена ваканция заради лошото време. Четвъртък и петък ще са неучебни за учебните заведения в Шумен и Смядово, посочиха за NOVA от РУО-Шумен.

Към момента намерение за прекратяване на учебните занимание има и в общините Венец, Каолиново, Смядово и Велики Преслав. В Никола Козлево пък ограничението ще засегне само детските градини.

Причината е усложнената зимна обстановка.