Ози Озбърн и Black Sabbath се отдадоха с гръм и трясък на последния си концерт пред 40 000 фенове в Бирмингам и милиони, които гледаха лайв стрийма онлайн. На сцената излязоха още много рок легенди, повлияни от бащите основатели на хеви метъла, съобщава Би Би Си. Близо шест десетилетия, след като помогнаха за пионерския хеви метъл с едноименната песен, която очарова и плаши публиката, Black Sabbath се завърнаха в родния си град Астън за Back to the Beginning на стадион „Вила Парк“, пише "Ройтерс".

Концертът , чиято печалба ще отиде за благотворителност, беше обявен за последното изпълнение на Озбърн, пет години след като 76-годишният "Принц на мрака" разкри, че страда от болестта на Паркинсон, която му отне възможността да ходи.

Един от най-смелите фронтмени в музиката се появи на сцената, седнал на черен трон, облечен в кожено палто и златна лента с името му под оглушителния рев на феновете.

„Готови ли сте? Нека лудостта започне“, извика Ози.

Докато пееше, сякаш се просълзяваше пред огромната тълпа от фенове, които поглъщаха хитовете на бандата.

