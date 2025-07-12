-
Барби с диабет: Куклата, която променя живота на децата
-
„Дотам и обратно”: Лятна прохлада край Костенските водопади (ВИДЕО)
-
Паун тормози английско градче с песни и кражби
-
Какво мислят евробабите от Забърдо за прeхода от лев към евро
-
Археолози откриха 3500-годишен град в Перу (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Ринго Стар празнува 85 години (ВИДЕО+СНИМКИ)
Мястото, където земята целува морето
Следващото пътешествие ни отвежда до красивите брегове на Корнуол, Англия. "Дойче веле" разказва за мястото, земята целува морето.
Снимка: iStock
Цялото пътуване гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни