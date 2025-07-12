Мястото, където земята целува морето

Следващото пътешествие ни отвежда до красивите брегове на Корнуол, Англия. "Дойче веле" разказва за мястото, земята целува морето.

корнуолСнимка: iStock

Цялото пътуване гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова

Последвайте ни