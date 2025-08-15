Двама мъже се удавили в морето край Ахтопол и Свети Влас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. И по двата случая са образувани досъдебни производства.

Мъж и жена паднаха от круизен кораб в Гърция и се удавиха

Спасителите на северния плаж в Ахтопол извадили от морето тялото на 55-годишен мъж от София в ранния следобед на 14 август. При извършения оглед не са открити видими следи от насилие, а тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

Откриха тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

По-късно в четвъртък постъпила информация за друг инцидент на плаж в Свети Влас, при който 52-годишен българин изпаднал в безпомощно състояние по време на плуване, уточниха от полицията. Мъжът е изтеглен на брега от роднини и други посетители на плажа, но, въпреки оказаната първа помощ, е починал. Тялото му също е транспортирано за аутопсия.

Редактор: Дарина Методиева