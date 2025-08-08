18-годишен младеж се удави, след като силно течение в неохраняема зона го завлякло навътре в морето до кея на плаж "Аркутино". Сигнал за инцидента е подаден на 7 август около 15.00 ч. в Районно управление - Приморско. Едва около 11 часа в петък тялото му било забелязано от плажуващ навътре в залива. То било извадено на брега с джет.

18-годишният младеж от Сливен бил там с непълнолетната си приятелка. Той влязъл в морето, но силното течение го завлякло под водата. Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип, тялото на младежа не беше открито същия ден.

Извършва се оглед, като предстои тялото на удавения мъж да бъде откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас за аутопсия.

ОДМВР-Бургас призовава за по-голямо внимание при къпането в коварното августовско море и съобразяване на летовниците с командите на спасителите по охраняемите плажове. Плажната сигнализация е ясно обозначена, като червеният флаг означава „висока опасност”, вълнение на морето от няколко бала или наличие на мъртви течения.