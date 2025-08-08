Двама виетнамски туристи загинаха в морето край Гърция, съобщи бреговата охрана. Силни ветрове принудиха много фериботи да останат в пристанището, което наруши пътуването на десетки хиляди летни туристи.

Инцидентът, при който загинали мъж и жена, станал на плажа "Саракинико" на туристическия остров Милос в Кикладските острови.

Заради ураганни ветрове: Забраниха плаването на няколко гръцки пристанища

„Мъжът и жената били намерени в безсъзнание в морето и били откарани в местния здравен център. Те са виетнамски туристи от група на круизен кораб. Жената паднала във водата и мъжът явно се опитал да я спаси“, каза говорител на бреговата охрана.

Министерството на гражданската защита съобщи, че поривите на вятъра ще достигнат 88 километра в час, особено в южната част на Егейско море и Критско море. Националната метеорологична служба EMY заяви, че феноменът ще отслабне след полунощ.

Бреговата охрана каза, че повечето фериботи не могли да отплават по разписание от Пирея и други пристанища в Атина, особено към Кикладските или Додеканеските острови. Няколко планирани ферибота бяха отменени, а други - отложени.

Откриха тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Морските връзки със Сароническите острови близо до Атина, включително Егина, Хидра, Порос и Спецес, и Йонийско море не са засегнати, съобщиха от бреговата охрана.

Националната обсерватория в Атина също предупреди, че има много висока вероятност за горски пожари, причинени от вятъра, особено в източната и южната част на страната.

Редактор: Дарина Методиева