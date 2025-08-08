Гръцките власти въведоха забрана за плаване от пристанища Пирея, Рафина и Лаврио. Причината - усилването на северните ветрове. Това доведе до образуване на опашки от хиляди пътници в пристанищата на страната.

Рано в петък сутринта на пристанището на Пирея възникна голяма суматоха. Както обичайно, много хора отидоха на място, без да са получили информация нито от бреговата охрана, нито от фериботните компании, че кораби няма да отплават.

Червен код за опасност от пожари в следващите дни

Очаква се поривите на вятъра да достигнат до 100 км/ч в Източна Централна Гърция, Южна Евия, Цикладите и локално в Южен Крит. Държавният апарат заяви готовност да следи за възникването и овладяването на пожари заради засилването на ветровете.

Кореспондент: Бойка Атанасова

Редактор: Калина Петкова